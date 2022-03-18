الجيش الأوكراني: مقاتلون من حزب الله دخلوا أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 7:49 صباحًا

كشفت هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية، الخميس، أن روسيا استعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا وميليشيا حزب الله اللبنانية، للزج بهم في المدن الأوكرانية.

وذكرت هيئة الأركان في بيانها اليومي إنه “وفقًا للمعلومات المتاحة، أخد الروس بالفعل 1000 متطوع من ممثلي ما يسمى بجيش بشار الأسد وحزب الله”.

وأشارت الهيئة الى أن “الشرط الرئيسي للمقاتلين الأجانب هو تجربة القتال في المدينة”.

وأضافت: “بحسب المعلومات المتوفرة، فإن النشطاء المذكورين لا يهدفون إلى المشاركة في القتال في أوكرانيا، ولكن استخدام الرحلات التجارية كفرصة لدخول الدول الأوروبية”.

وكانت روسيا أعلن أنها تلقت آلاف الطلبات من متطوعين في سوريا من أجل الإنضمام إلى الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

لكن لم يتسن التأكد من مصدر مستقل من المعلومات بشأن انخراط عناصر من حزب الله في الحرب الدائرة هناك.