رئيس هيئة الحج والعمرة يفتتح مدرسة احرار الحسين(ع)

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بغداد - ياسين صفوان - افتتح رئيس هيئة الحج والعمرة مدرسة احرار الحسين عليه السلام بمحافظة ذي قار، بعد إعادة تأهيلها على نفقته الخاصة، وسط ترحيب من قبل أولياء أمور الطلبة بهذه المبادرة.

بعد أن آثار مقطع فيديو نشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ويظهرمجموعة من التلاميذ وهم جالسون على الأرض من دون مقاعد دراسية موجة غضب لدى الاوساط الشعبية.. تأتي مبادرة من رئيس هيئة الحج والعمرة ببناء مدرسة احرار الحسين (ع) في ناحية الغراف التابعة لمحافظة ذي قار في خطوة لدعم المسيرة التعليمية في البلاد.



وجهاء في الناحية اثنوا على جهود رئيس الهيئة ومبادرته لاعادة تاهيل المدرسة لاسيما بعد أن يئس الاهالي من وزارة التربية التي لم تستجب لمناشداتهم المتكررة.

المدة الزمنية التي تم من خلالها تشييد مبنى مدرسة احرار الحسين لم تتجاوز أربعة أشهر لتكون كما يقول الاهالي اسرع مدة زمنية لبناء مدرسة بهذا الحجم.