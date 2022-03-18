صواريخ روسية تستهدف مطار لفيف وتدمر مصنعا لصيانة الطائرات

وذكرت قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية أن الانفجارات سمعت صباحا في معظم أرجاء المدينة غربي البلاد.

وفي سياق متصل، كشف عمدة مدينة لفيف، أندري سادوفي، أن الضربات الصاروخية طالت مطار لفيف في المدينة.

وكتب سادوفي على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": " الصواريخ الروسية استهدفت مطار لفيف حيث أصابت مصنع لصيانة الطائرات بالمدينة بعدة صواريخ ودمرت المبنى بالكامل ولا إصابات في الأرواح".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

