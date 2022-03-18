انت الان تتابع خبر جريمة مروعة.. عاملة أثيوبية تقتل ربة منزل في لبنان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أقدمت عاملة منزلية من الجنسية الأثيوبية، على قتل ربة المنزل بآلة حادة، في منزلها في حي البياض، بمدينة النبطية اللبنانية.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "مدبرة منزل إثيوبية، أقدمت على ضرب صاحبة المنزل (69 عاما)، بآلة حادة، في منزلها في حي البياض، وقد أصيبت صاحبة المنزل بجروح خطرة وتوفيت لاحقا متأثرة بجروحها في أحد المستشفيات".
وأضافت: "فتحت دورية من مخفر درك النبطية والأدلة الجنائية تحقيقا في ملابسات الجريمة".
وأضافت: "فتحت دورية من مخفر درك النبطية والأدلة الجنائية تحقيقا في ملابسات الجريمة".