انت الان تتابع خبر جريمة مروعة.. عاملة أثيوبية تقتل ربة منزل في لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أقدمت عاملة منزلية من الجنسية الأثيوبية، على قتل ربة المنزل بآلة حادة، في منزلها في حي البياض، بمدينة النبطية اللبنانية.