شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى إجراءات وضوابط أداء امتحان تقنين وضبط مهنة التوليد وفقا للقانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون مزاولة مهنة التوليد إجراءات وضوابط لأداء امتحان المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد، وذلك فى خطوة الغرض منها تقنين وضبط هذه المهنة.

ووفقا للقانون

تعتبر الشهادات أو الدبلومات الأجنبية معادلة للشهادات أو الدبلومات المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من وزير الصحة العمومية.

يكون امتحان (المرخص لهن) بمزاولة مهنة التوليد الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية، وفقا لمنهج الامتحان المقرر للحصول على شهادة أو دبلوم مولدة من وزارة التربية والتعليم.

ويكون امتحان (مساعدات المولدات) المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر لإحدى مدارس (مساعدات المولدات) التابعة لوزارة الصحة العمومية.

ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية.

ويجب على طالبة الدخول فى امتحان (المولدات) أن تدفع رسما للامتحان قدره خمسة جنيهات، ويرد لها هذا المبلغ فى حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الإذن لها بدخوله.

وإذا رسبت الطالبة فى الامتحان جاز لها أن تتقدم اليه أكثر من مرة وتعطى وزارة الصحة العمومية من تجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.