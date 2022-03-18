عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزويد أوكرانيا بمنظومة إس-300.. سلوفاكيا تضع شرطا

الجمعة 18 مارس 2022

الخليج 365

اعتبرت سلوفاكيا أنه لا يمكن تزويد أوكرانيا بمنظومة "إس-300" المضادة للطائرات إلا بعد توفير بديل لتجنب تقويض أمن حلف شمال الأطلسي.



وفي تصريحات إعلامية، قال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد: "تناقشنا مع الولايات المتحدة ومع أوكرانيا وأيضا مع حلفاء آخرين حول إمكانية نشر أو إرسال كل أنظمة إس-300 التي نملكها إلى الأوكرانيين".

وأضاف متحدثا إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في براتيسلافا: "نحن مستعدون للقيام بذلك على الفور عندما يكون لدينا بديل مناسب".

وأوضح أن تسليم "نظام الدفاع الجوي الاستراتيجي الوحيد الذي لدينا في سلوفاكيا" من شأنه أن يحدث "فراغا أمنيا داخل حلف شمال الأطلسي" (الناتو).

وتابع "إذا كان لدينا بديل مناسب أو لدينا قدرة (دفاعية) مضمونة لفترة من الزمن، فإننا سنكون على استعداد لمناقشة مستقبل أنظمة إس-300".

وأكد أوستن إجراء محادثات بهذا الشأن، لكنه قال للصحفيين إنه ليس لديه ما يكشف بهذا الصدد.

والأربعاء، ذكرت تقارير إعلامية أن سلوفاكيا اتفقت بالفعل من قبل على نقل نظام الدفاع الجوي "إس-300" إلى أوكرانيا بشرط استبداله الفوري بالمعدات المناسبة لجيشها.

وفي تصريحات سابقة، اعترف وزير الدفاع السلوفاكي بأن بلاده لا تزال تعتمد على روسيا لصيانة صواريخ "إس-300".

وتُعتبر صواريخ أرض - جو من طراز "إس-300"، روسية الصنع، نظاما فعالاً لحماية المواقع الإستراتيجية من القصف الجوي.