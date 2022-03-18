عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كندا ستمنح اللاجئين الأوكرانيين تصاريح إقامة موقتة لـ3 سنوات

الجمعة 18 مارس 2022

الخليج 365

أعلنت كندا الخميس إطلاق برنامج جديد للهجرة يتيح منح الأوكرانيين الفارين من الحرب تصاريح إقامة موقتة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.



وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة شون فريزر، إن طلبات الحصول على تصاريح سفر طارئة بين كندا وأوكرانيا مفتوحة الآن.

وأوضحت الحكومة الكندية في بيان أنّ على الراغبين باستخدام هذه "الوسيلة الخاصة والمعَجّلة للحصول على إقامة موقّتة" أن يُقدّموا طلباتهم وبياناتهم البيومترية (بصمات الأصابع والصورة) عبر الإنترنت.

ويمكن للاجئين الأوكرانيين التقدّم أيضا بطلب للحصول على تصاريح عمل ودراسة.

ووفقًا لإحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة الخميس، فر أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، لجأ أكثر من نصفهم إلى بولندا.