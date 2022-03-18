عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جنود أمريكيون.. أحياء بتنيسي أموات في أوكرانيا

الجمعة 18 مارس 2022

الخليج 365

خرجت السلطات في الولايات المتحدة برواية جديدة عن جنود أمريكيين، زعمت تقارير روسية أنهم قتلوا في معارك بأوكرانيا مؤخرا.



وقال الحرس الوطني بولاية تنيسي الأمريكية أمس الخميس إن ثلاثة من أعضائه الحاليين والسابقين قال تقرير إعلامي روسي إنهم "مرتزقة" قتلوا في أوكرانيا، هم في الواقع على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وكان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، أمر بسحب القوات الأمريكية من أوكرانيا قبل الغزو الروسي للبلاد، ضمن جهود تهدف لتجنب المواجهة المباشرة مع الخصم الذي يمتلك أسلحة نووية.

لكن التقرير الذي نشرته صحيفة "برافدا" الروسية حدد الأمريكيين بالاسم، بل وذكر رتبهم العسكرية، مستشهدا بمعلومات من ميليشيا موالية لموسكو في دونيتسك بأوكرانيا.

حتى أن التقرير قدم شرحا معقدا لكيفية تحديد هوية الثلاثة، باستخدام أشياء من حقيبة ظهر "بالقرب من جثة أحد المسلحين"، ومنها علم ولاية تنيسي.

تريسي أوجرادي المتحدثة باسم الحرس الوطني الأمريكي، شددت على أن "حرس تنيسي على علم بالأخبار الكاذبة الواردة من روسيا"، وأن "الجنود سالمين وليسوا مرتزقة أمريكيين قتلوا في جمهورية دونيتسك الشعبية كما أفاد في عنوان المقال خطأ".

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن اثنين من الجنود المذكورين، ما زالا في صفوف الحرس الوطني في تنيسي، وموجودان بالولاية. وأن ثالثهما ترك الخدمة، لكنه حي، وليس في أوكرانيا.

وتكهن الحرس الوطني بأن الميليشيا اختارت الرجال الثلاثة أثناء مراجعة الصور الرسمية المرتبطة بنشر قوات من حرس تنيسي الوطني في أوكرانيا في عام 2018.

وأضاف أن "جميع أعضاء حرس تنيسي الوطني عادوا سالمين إلى ولايتهم في 2019 بعد مهمة ناجحة".