عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا: لا تصويت بمجلس الأمن الجمعة على مساعدة أوكرانيا

الجمعة 18 مارس 2022

الخليج 365

قال مندوب روسيا بالأمم المتحدة إن بلاده لن تطرح للتصويت الجمعة مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوصول المساعدات وحماية المدنيين بأوكرانيا.



وأضاف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزي أمام مجلس الأمن المكون من 15 عضوا: "قررنا في هذه المرحلة ألا نطلب التصويت على مشروع القرار لكننا لن نسحبه".

واتهم الدول الغربية بممارسة "ضغوط لم يسبق لها مثيل" على أعضاء المجلس الآخرين لعدم تأييد المشروع.

والأربعاء طلبت بريطانيا والولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا والنروج وإيرلندا، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسييهم تأكيدهم أعضاء الدول الغربية في مجلس الأمن طالبوا بعقد الاجتماع الطارئ الخميس.

طلبت بريطانيا والولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا والنروج وإيرلندا، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، عصر الخميس، على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسييهم تأكيدهم أعضاء الدول الغربية في مجلس الأمن طالبوا بعقد الاجتماع الطارئ.

في المقابل، قال دبلوماسيون إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الجمعة للتصويت على مشروع قرار قدمته روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

ويتضمن مشروع القرار المقدم من موسكو، من بين أمور أخرى، مطالبة مجلس الأمن بإدانة الهجمات على المدنيين والدعوة إلى "وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض".

وكان من المقرر عقد الاجتماع في البداية الخميس. وقال مصدر في مجلس الأمن أيضا إن موسكو قد تؤجل التصويت أكثر.

والأربعاء، حذرت روسيا من أن لديها أدلة تشير إلى أن أوكرانيا تستعد لاستخدام مواد كيماوية ضد المدنيين بدعم من الغرب، واتهام روسيا به.

وطلبت بولندا تشكيل "بعثة سلام" أطلسية تحظى بـ"حماية قوات مسلّحة" لمساعدة أوكرانيا، بحسب نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي.