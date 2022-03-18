عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منذ بدء الحرب.. كم صاروخا أطلقته روسيا على أوكرانيا

الجمعة 18 مارس 2022

الخليج 365

كشف مسؤول أمريكي، الخميس، عن عدد الصواريخ التي أطلقتها روسيا منذ بدء العمليات العسكرية.



وقال المسؤول الأمريكي، إن الجيش الروسي أطلق أكثر من ألف صاروخ على أهداف أوكرانية منذ بدء الحرب في الـ24 من فبراير/شباط الماضي.

انتقلت الحرب الروسية الأوكرانية، إلى محطة جديدة، مع دخولها الأسبوع الرابع منذ اندلاعها يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي.

أسابيع ثلاثة سجلت استخدام أطراف النزاع كل وسائل الضغط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، وسط تصعيد في "معارك العقوبات" بين الغرب الداعم لأوكرانيا وروسيا.

ورغم تزايد الحديث عن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف لا يزال الوضع متأزما للغاية جراء استمرار العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات باستهداف مدنيين بين الطرفين قبل أن تدخل أزمة ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين لتزيد المشهد سوادا.

تحذيرات متتالية أطلقتها الأمم المتحدة مع إعلانها عن أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني فروا من بلادهم بسبب الحرب الدائرة ببلادهم مع تزايد المطالب بوقف العمليات العسكرية فورا.

مع دخول العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا أسبوعها الرابع، أعلن طرفا الصراع تكبيد بعضهما البعض خسائر فادحة، فيما كشفت أطراف أخرى عن حصيلة مختلفة.

وتضاربت الأرقام المعلنة من الجانبين كعادتها، في حين لم تعلن روسيا وأوكرانيا عن أي حصيلة للخسائر في صفوف العسكريين، منذ 2 مارس/آذار الجاري، واكتفى كل جانب بإعلان خسائر الآخر فقط.

وظلت حصيلة الخسائر التي أعلنتها روسيا رسميا في صفوفها ثابتة ولم تزد على تلك التي أفصحت عنها وزارة الدفاع الروسية، في 2 مارس/آذار، والتي أكدت فيها مقتل 498 وإصابة 1597 من العسكريين الروس أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكذلك لم تزد الخسائر التي أعلنتها روسيا في صفوف العسكريين الأوكران، وهي منذ آخر إحصائية نحو 2870 قتيلا وحوالي 3700 جريح، إضافة إلى أسر 572 عسكريا أوكرانيا.

لكن وزارة الدفاع الروسية تعلن باستمرار عن حصيلة تدمير المواقع والآليات، تدمير 5881 موقعا بينها أكثر من 4000 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، و39 منظومة مضادة للجو من طرازات "إس-300" و"بوك إم-1" و"أوسا"، إلى جانب إلى 52 محطة رادار.

بالإضافة إلى تدمير 182 طائرة أوكرانية، إضافة إلى 1379 دبابة وآلية مدرعة، و132 راجمة صواريخ و170 منظومة دفاع صاروخية و514 مدفعا ميدانيا، و1268 قطعة من العربات العسكرية الخاصة و172 طائرة مسيرة، و90% من المطارات العسكرية الأوكرانية.