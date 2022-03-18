شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النظام التأديبى بقانون المهن التعليمية وضوابط تشكيل الهيئة التأديبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل هيئة تأديبية ابتدائية من أحد وكيلى نقابة المهن التعليمية، وذلك لمتابعة تطبيق النظام التأديبى المنصوص عليه فى قانون نقابة المهن التعليمية.





وفيما يلى نستعرض آليات وتفاصيل النظام التأديبى وفقا للقانون...

يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.





تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:

( أ ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلى النقابة رئيسا، ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التى ينتمى إليها العضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.

(ب) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فإذا لم يستعمل العضو حقه فى الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف، اختار المجلس العضو الثانى.