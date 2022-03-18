​الثلاثاء المقبل.. انطلاق منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى إدارة المرافق المصرية، EGYPT FACILITY MANAGEMENT FORUM، الثلاثاء المقبل 22 مارس 2022، ولمدة يومين.

ويستهدف المنتدى الذي يضم لفيف من كبرى شركات إدارة المنشآت المحلية والأجنبية، عرض التجارب المحلية والدولية في إدارة المرافق، من خلال تواجد قوي لجميع أطراف المنظومة على مدار يومين لمناقشة كيفية تطوير إدارة المرافق والتأكيد على تعظيم الاستفادة من المنشآت من خلال المتابعة المستمرة لأحدث أساليب إدارة المرافق.

وقالت مروة الجوهري رئيس القطاع التجاري بشركة " IT EVENTS " - المنظمة للمنتدى- إن المنتدي يقام على مدار يومي الثلاثاء والاربعاء 22 و 23 مارس الجاري، وسط تواجد قوي لكبرى الشركات الرائدة في إدارة المنشآت وعلى رأسها شركة المقاولون العرب، وحسن علان والخرافي، وسياك.

وأشارت إلى أن المنتدى يتضمن جلسات نقاشية، حول عرض احدث التجارب الدولية في إدارة المرافق؛ خاصة مع تواجد عدد من الجمعيات الدولية والمحلية الرائدة في مجال إدارة المنشآت كالجمعية الأمريكية IFMA، والجمعية المصرية EJB ، لافتة إلى أن المنتدى يتضمن جلسات نقاشية تدور بين أكثر من 30 متحدث على مدار يومي المنتدى 22 و 23 مارس الجاري، ويتضمن اليوم الأول مناقشات حول حلول التنمية المستدامة، واليوم الثاني حول الابتكار في إدارة المرافق، بهدف التوصل إلى أحدث الوسائل والنظم في الإدارة والتشغيل.

وقالت إنه مع قيام الحكومة بتنفيذ مدن الجيل الرابع المستدامة، كان لابد من تعميم فكر إدارة المرافق للحفاظ على الاستدامة بها، لافتة إلى أن شركات الإدارة تقوم بتعظيم الفرص الاستثمارية للمشروعات، من خلال عمل قيمة مضافة لها، ووجود شركة متخصصة في الإدارة في أي مشروع يحافظ على أصوله، ويتيح للشركة المالكة الاستفادة من خبرات شركات الإدارة.