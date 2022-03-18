أوكرانيا وروسيا - القوات الروسية تحاصر كييف ولندن وواشنطن تؤكدان بطء تقدم العملية العسكرية

مع دخول حرب روسيا على أوكرانيا الأسبوع الرابع، أكدت الاستخبارات العسكرية البريطانية أن العمليات الروسية توقفت إلى حد كبير على جميع الجبهات في أوكرانيا، بينما أكدت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية تحاصر العاصمة من الشمال.



وإلى جانب التصريحات الاستخبارية البريطانية، أكد مسؤول أميركي للجزيرة أن القوات الروسية لم تحرز أي تقدم ملموس باتجاه كييف في الساعات الأخيرة.



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية إسقاط 5 طائرات روسية، و3 مروحيات، وطائرتين مسيرتين، ومصرع طيارين روسيين، بحسب قولها.



كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تحاصر مناطق شمالي العاصمة كييف.



من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت 11 نظاما صاروخيا أوكرانيا مضادا للطائرات في يوم واحد، وقالت موسكو إن الجيش الروسي دمّر العشرات من المنشآت الأوكرانية العسكرية، وإنه يسيطر على مناطق عدة.



وأفاد مراسل الجزيرة بأن حريقا كبيرا نشب جراء القصف الروسي على منطقة سفياتوشينسكي على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة الأوكرانية كييف.



وذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن فرق الإطفاء تواجه صعوبة في الوصول إلى منطقة الحريق في سفياتوشينسكي بسبب القصف الروسي.



في السياق، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها على سلامة المدنيين المحاصرين داخل مدن أوكرانية، في حين دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير ممرات آمنة.



أما منظمة هيومن رايتس ووتش، فاتهمت القوات الروسية باستخدام قنابل عنقودية بشكل متكرر في مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا، وهو ما قد يرقى -بحسب وصفها- إلى مستوى جرائم حرب.



(الجزيرة نت)