كندا تمنح تصاريح إقامة مؤقتة للاجئين الأوكرانيين على أراضيها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ 7 ثواني

أعلنت كندا الخميس إطلاق برنامج جديد للهجرة يتيح منح الأوكرانيين الفارين من الحرب تصاريح إقامة مؤقتة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، شون فريزر، إن “طلبات الحصول على تصاريح سفر طارئة بين كندا وأوكرانيا مفتوحة الآن”.

وأوضحت الحكومة الكندية في بيان أن على الراغبين باستخدام هذه “الوسيلة الخاصة والمعجلة للحصول على إقامة مؤقتة” أن يقدموا طلباتهم وبياناتهم البيومترية من بصمات أصابع وصور عبر الإنترنت.

ويمكن للاجئين الأوكرانيين التقدم أيضا بطلب للحصول على تصاريح عمل ودراسة.

ووفقا لإحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة الخميس، فر أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، لجأ أكثر من نصفهم إلى بولندا.

من جهة أخرى حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن “الحرب في أوكرانيا سيكون لها عواقب وخيمة على صحة شعب أوكرانيا، كما أن العواقب سوف يتردد صداها لسنوات أو لعقود قادمة”.

وأكد أن “منظمة الصحة العالمية وثقت 43 هجوما على منشآت الرعاية الصحية، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا و34 جريحا بينهم عاملون في مجال الصحة”، معتبرا أن هذه الهجمات “انتهاك للقانون الدولي”.

وقدم غيبريسوس 3 طلبات “عاجلة”، تتمثل أولها في حث مجلس الأمن على العمل بشكل فوري من أجل وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي، فيما تمثل طلبه الثاني في دعوته جميع الجهات المانحة إلى “دعم الاستجابة الإنسانية للاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا والدول المجاورة”.