لودريان يشبه ما تفعله روسيا اليوم في أوكرانيا بتدميرها لـ”حلب وغروزني”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ 52 دقيقة

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الخميس، أن “روسيا اختارت الاستمرار في استخدام السلاح، رافضة في الوقت الراهن وقف إطلاق النار”.

وأشار لودريان في مقابلة مع صحيفة “لوباريزيان، إلى أن موسكو “تتظاهر بالتفاوض على وقف لإطلاق النار في أوكرانيا فيما تواصل استخدام الأسلحة”.

كما شبه هذا الوضع أو التصرف الروسي، مع ما حصل سابقا في حلب بسوريا، أو غروزني (الشيشان)”، معتبرا أن “المنطق الروسي يقوم على المثلث المعتاد ألا وهو قصف عشوائي، وفتح ممرات إنسانية، معدة لاتهام الخصم بعد ذلك بعدم احترامها، بالتزامن مع محادثات بدون هدف آخر سوى التظاهر بالتفاوض”.

إلى ذلك، رأى أن “روسيا اختارت الاستمرار في استخدام السلاح، رافضة في الوقت الراهن وقف إطلاق النار”.

وأشار إلى أنها “تصعد مطالبها إلى الحد الأقصى، مطالبة باستسلام أوكرانيا، كما تفاقم حرب الحصار”، وفق تعبيره .

كما أردف قائلا “إنها عملية دراماتيكية من الوحشية طويلة الأمد، معتبرا أن أوكرانيا تلتزم “بمسؤولية وانفتاح في المحادثات”.

سلاح جرثومي

كذلك، حذر وزير الخارجية الفرنسي من استخدام “أدوات كيمياوية أو جرثومية”، خلال القتال على الأراضي الأوكرانية، مشددا على أن هذا الأمر “إن حصل سيشكل تصعيدا لا يمكن التسامح معه وسيؤدي إلى رد بعقوبات اقتصادية مشددة جدا، بدون أي محرمات”.

يذكر أن المحادثات الروسية – الأوكرانية بجولتها الرابعة كانت تواصلت أمس الأربعاء واليوم الخميس.

فيما أكدت موسكو أنها تتركز خصوصا على وضع الحياد لأوكرانيا.

حياد أوكرانيا

إلا أن كييف رفضت مبدأ الحياد على طريقة السويد أو النمسا الذي عرضته موسكو، ملمحة إلى نموذج يناسبها أمنيا ويحميها.

ومنذ 24 فبراير الماضي، دخلت أوكرانيا في قتال مع القوات الروسية، بعد أن أطلق الكرملين عملية عسكرية وصفها بالمحدودة، إلا أنها توسعت من الشرق الأوكراني لتتمدد جنوبا وتصل حتى محيط العاصمة.

ما استدعى استنفاراً أمنيا غير مسبوق بيم موسكو والدول الغربية، التي دعمت السلطات الأوكرانية بالسلاح والمال، كما فرضت عقوبات غير مسبوقة على الروس، بلغت أكثر من 5 آلاف عقوبة طالت مختلف القطاعات والمجالات.