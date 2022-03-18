هجوم صاروخي يستهدف قاعدة بلد الجوية وسط العراق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

تعرض محيط قاعدة بلد الجوية الواقعة في محافظة صلاح الدين وسط العراق والتي تضم متعاقدين أجانب يعملون لصالح شركة امريكية، لهجوم بعدد من الصواريخ ليل الخميس، من دون وقوع إصابات.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن مصدر أمني قوله إن “عدد الصواريخ التي سقطت بمحيط القاعدة بلغ خمسة حسب معلومات أولية” مشيراً إلى أن مكان انطلاقها يقع ضمن محيط محافظة ديالى.

من جهته قال آمر قاعدة بلد الجوية اللواء ضياء محسن سعد أنه لم تحصل أي أضرار جراء القصف الصاروخي مضيفاً أنه طال الجناح الخاص بالجيش الأمريكي.

وأوضح سعد أن القصف طال متعاقدين اجانب يعملون لصالح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

فيما كانت تلك الهجمات التي توجه فيها أصابع الاتهام إلى فصائل مسلحة وميليشيات مدعومة من طهران، تكثفت حينها، ما دفع واشنطن إلى الإعلان عن مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن الهجمات التي تستهدف مصالحها.

يذكر أنه في شهر يناير الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن إحباط محاولة استهداف القاعدة ذاتها بثلاث طائرات مسيرة.