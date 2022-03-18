الولايات المتحدة سترسل صواريخ دفاعية الى بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 1:04 صباحًا

افادت وكالة رويترز بأن الادارة الاميركية اعلنت موافقتها، الخميس، على امكانية بيع نظام صواريخ دفاعية للملكة المتحدة بقيمة ٧٠٠ مليون دولار.

وتأتي الموافقة في ظل ارتفاع طلب الدول الاوروبية شراء المزيد من الأسلحة الاميركية، فيما يدفع الغزو الروسي لأوكرانيا هذه الدول لتعزيز أمن أراضيها.

الحكومة البريطانية التي بدأت المفاوضات حول اتفاق الشراء قبل الغزو الروسي منذ ثلاثة أسابيع، تبحث شراء منظومة صواريخ باليستية ومتحكم بادارة المعارك وأنظمة اتصال وغيرها.

واوضحت الادارة الاميركية ان بيع هذه الصواريخ، سيدعم أهداف سياسة الولايات المتحدة الخارجية، من خلال تعزيز امن بريطانيا حليفتها في الناتو، الذي يعد بدوره قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في اوروبا.

وتسعى الدول الأوروبية الى تعزيز دفاعاتها العسكرية، بعدما تلمست الخطر الروسي بعد غزو الأراضي الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت السويد التي تعرضت لتهديد مباشر من بوتن، انها تنوي مضاعفة مصاريفها العسكرية في غضون الغزو الروسي لأوكرانيا، وبعدما حذّرت موسكو من عواقب عسكرية في حال انضمت الى حلف الناتو.

وكشفت رئيسة الوزراء “ماغدالينا اندرسون” ،ان الحكومة السويدية تريد زيادة ميزانيتها الدفاعية بحوالي 2% من حجم الناتج المحلي في اقرب وقت ممكن.

وفي مؤتمر صحافي، اشارت اندرسون الى ان قدرة السويد الدفاعية يجب ان تدعّم في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا، قائلة: اليوم، نقدم مبادرة جديدة برسالة واضحة الى المواطنيين السويديين والى العالم حولنا، قدرة السويد الدفاعية يجب ان تكون مدعومة بشكل كبير”.