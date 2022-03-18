الكرملين: كثيرون في روسيا يظهرون أنفسهم على أنهم «خونة»

17 مارس , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
أفاد الكرملين اليوم الخميس أن كثيراً من الناس في روسيا يظهرون أنفسهم على أنهم «خونة»، مشيرا إلى أولئك الذين يستقيلون من وظائفهم ويغادرون البلاد.
وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذه التصريحات بعد يوم من توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراً شديد اللهجة «للخونة» الروس، الذين قال إن الغرب يريد استخدامهم «كطابور خامس» لتدمير البلاد.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف «في مثل هذه الأوقات العصيبة... يُظهر العديد من الناس وجوههم الحقيقية... الكثير من الناس يظهرون أنفسهم، كما نقول بالروسية، على أنهم خونة».
وأضاف «إنهم يختفون من المجتمع. بعض الناس يتركون مناصبهم، وبعضهم يتركون حياتهم العملية، والبعض يغادر البلاد وينتقل إلى بلاد أخرى. وهكذا يحدث التطهير».
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