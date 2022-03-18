شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل تشريعى يقر تنفيد العقوبات بمراكز الإصلاح بدلا من السجون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلا على القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون فى ضوء المشروع المقدم من الحكومة، والذى يترتب عليه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح بأنواعها بدلا من السجون.

كما شمل تعديل المادة الأولى، إلغاء البند "(أ) ليمانات" من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون، واستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء)، ويصـدر وزير الداخليـة قراراً بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية.

وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.