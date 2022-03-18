شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الجيش الأوكراني: مقاتلون من مليشيا حزب الله دخلوا أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يبدو أن ما قيل من أنباء عن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير، لمليشيا حزب الله وبشار الأسد “برد الجميل” صحيح، حيث أكدت هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا استعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا وميليشيا حزب الله اللبنانية، للزج بهم في المدن الأوكرانية.

وذكرت هيئة الأركان في بيانها اليومي أنه وفقًا للمعلومات المتاحة، أخد الروس بالفعل 1000 (متطوع) من ممثلي ما يسمى بجيش بشار الأسد وحزب الله.

وزعمت الهيئة أن الشرط الرئيسي للمقاتلين الأجانب هو تجربة القتال في المدينة.

وأضافت أنه بحسب المعلومات المتوفرة، فإن النشطاء المذكورين لا يهدفون إلى المشاركة في القتال في أوكرانيا، ولكن استخدام الرحلات التجارية كفرصة لدخول الدول الأوروبية.