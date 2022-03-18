جنود بالجيش الروسي يحملون أسلحة صادمة في نقطة تفتيش أقاموها بأوكرانيا (صورة)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة غريبة لنقطة تفتيش أقامها جنود من الجيش الروسي في مدينة ماريوبول بأوكرانيا. وظهر الجنود الروس يحملون بنادق قديمة تشبه التي كانت تستخدم الحرب العالمية الأولى والثانية. وأثارت الصورة الجدل بين البعض، بينما أخذها آخرون على محمل السخرية. وكان مغردون تداولوا مقطع فيديو وثقته طائرة بدون طيار، لمطاردة قوات أوكرانية لدبابة روسية في أحد شوارع مدينة ماريوبول. وأطلقت القوات الأوكرانية 4 صواريخ خلال المطاردة، فيما كان الصاروخ الأخير صاحب الإصابة المباشرة للدبابة. وفي محاولة للهروب من الهجوم الصاروخي الأوكراني، حاولت القوات الروسية عكس اتجاه الدبابة، والسير للخلف. ويظهر الفيديو تلقي الدبابة 3 صواريخ مما تسبب في هروب طاقم الدبابة. وسقط الصاروخ الرابع فوق الدبابة الروسية مباشرة، مما أسفر عن مقتل جندي روسي واحد على الأقل أثناء محاولتهم الهروب. وشوهد جندي ثان يندفع خارج الدبابة ويقفز إلى الشارع متجاوزًا جثة رفيقه.

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