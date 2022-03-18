شكرا لقرائتكم خبر عن دولة أفريقية تعاقب فرنسا بهذا القرار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ردًا على اتهامات للجيش بارتكاب انتهاكات، أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي بتعليق بث شبكتي إذاعة فرنسا الدولية ومحطة “فرانس 24”.

وقد اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هذه الخطوة أنها ستقود البلاد “نحو الأسوأ”، بحسب وصفه.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي في باريس: “أدين بأكبر قدر من الحزم القرار الذي يتعارض تماما مع القيم التي يحملها الشعب المالي ومالي منذ استقلالها”.

وكانت الحكومة في باماكو قد أكدت رفضها القاطع لهذه الاتهامات الكاذبة ضد القوات المسلحة المالية.

وقد توقف بث إذاعة فرنسا الدولية في مالي بعد ظهر أمس الخميس، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

يذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” ، كانت قد نشرت تقريرًا، اتهمت فيه الجنود الماليين والإرهابيين، بالوقوف وراء موجة من عمليات القتل التي طالت مدنيين.