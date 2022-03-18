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شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الهولندي يجمد 200 مليون يورو من الأصول الروسية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
قام البنك المركزي الهولندي، بتجميد 200 مليون يورو من الأصول الروسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من مساء الخميس، أكد تمسكه بشبه جزيرة القرم، عن طريق كشف مشاريع “ضخمة” لتطويرها في الأعوام المقبلة.
وأوضح بوتين في خطاب متلفز، أمس الخميس، أن الحكومة ستعكف على تطوير البنى التحتية في شبه الجزيرة.
وأشار بوتين خلال كلمته إلى أن الحكومة الروسية قد “خصصنا أموالا لتطوير البنية التحتية في شبه جزيرة القرم”.
يأتي هذا التمسك الروسي بشبه جزيرة القرم؛ في الوقت الذي تتمسك كييف بانسحاب القوات الروسية من كافة الأراضي الأوكرانية، ومن ضمنها شبه جزيرة القرم.
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