شكرا لقرائتكم خبر عن طلب غير متوقع من رئيس أوكرانيا لـ«ألمانيا».. ماذا يقصد بهدم الجدار؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمانيا، أمس الخميس، لهدم “الجدار” الجديد الذي تم بناؤه في أوروبا في وجه، ما وصفه بالحرية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو لمجلس النواب الألماني والذي يعرف بـ”البوندستاغ”: “عزيزي المستشار (أولاف) شولتس، اهدم هذا الجدار، اعط ألمانيا الدور القيادي الذي تستحقه”، وفقا لـ”دويتشه فيله”.

وكان رئيس أوكرانيا قد لقي تصفيقا حارا من أعضاء البوندستاغ، قبل خطابه الذي استمر عشر دقائق، حيث استنكر زيلينسكي إقامة “جدار” جديد في أوروبا منذ الغزو الروسي.

وتابع رئيس أوكرانيا “هذا ليس جدار برلين لكنه جدار في وسط أوروبا بين الحرية والعبودية وهذا الجدار يزداد اتساعا مع كل قنبلة ترمى على مدينة أوكرانية”.