شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين لمعارضين روس: أنتم خونة ويجب بصقكم مثل ذبابة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

قال بوتين عن المعارضين لغزو بلاده لأوكرانيا إن من الواجب «ببساطة بصقهم مثل الذبابة التي دخلت عن طريق الخطأ في الفم».

كما وصفهم بذات النبرة الحادة، بالحثالة والخونة داخل روسيا الذين يشككون في غزوه لأوكرانيا، داعيا إلى تطهير روسيا من هؤلاء، مؤكدا أن هذا ضروري للمجتمع.

وفي خطاب، أذاعته المحطات الحكومية الروسية، اتهم بوتين الغرب أيضًا بمحاولة تقسيم المجتمع الروسي.

كما دعا بوتين إلى تقوية الاقتصاد المحلي في مواجهة العقوبات التي فرضها الغرب عليه إثر إعلانه الحرب على أوكرانيا.