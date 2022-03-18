شكرا لقرائتكم خبر عن رفضا لحكم بحظر الحجاب بالمدارس.. ولاية هندية تعترض بإغلاق متاجرها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

رصد نشطاء هنود إغلاق عدد كبير من المتاجر في ولاية كارناتاكا، وذلك للتعبير عن رفض قرار المحكمة العليا بمنع ارتداء الحجاب في المدارس .

وقام العديد من المحال التجارية في مناطق مختلفة من ولاية كارناتاكا بإغلاق أبوابها لليوم الثالث على التوالي بعد قرار للمحكمة العليا.

كما شهدت مدن أخرى إغلاق المحال التجارية مثل بنغالور ومانغالورو ومايسور وماندايا وغيرها من المناطق.

بينما شهدت مناطق في ولاية كارناتاكا احتجاجات طلابية في أعقاب صدور القرار القضائي، وردد الطلاب المتظاهرون عبارات داعمة لـ”حق الاختيار وحرية العبادة”.

وافتعل الحزب الحاكم في الهند (هندوسي) أزمة مع المسلمين، عندما قام بحظر المسلمات في يناير الماضي من دخول فصولهن الدراسية في كلية حكومية بمنطقة أودوبي في كارناتاكا لأنهن كن يرتدين الحجاب.

وأسفر الخلاف عن اندلاع مظاهرات في أماكن مختلفة في الهند خلال الأسابيع الماضية احتجاجا على الحملة المناهضة للحجاب، وذلك في وقت أعلنت فيه المزيد من المدارس في الولاية حظرا على الحجاب.