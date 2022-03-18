مصرع 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة واشتعالها في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

لقيّ 5 أشخاص مصرعهم، إثر اشتعال النيران في سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، مساء الخميس، وذلك عقب انقلابها على جانب الطريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي قادمة من محافظة أسيوط على الطريق الصحراوي الشرقي واشتعالها، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق والتصرف.

وأزالت الأجهزة الأمنية، آثار الحادث لتسيير حركة المرور أمام السيارات على الطريق الصحراوي الشرقى، وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث.