صور.. ننشر نتيجة انتخابات نقابة أطباء الأسنان بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المستشار السيد العريني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان في كفر الشيخ، اليوم الخميس، النتيجة النهائية للانتخابات.

ووفق بيان رسمي من رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان في كفر الشيخ، فأسفرت عن فوز الدكتور إيهاب عبدالله أحمد عامر بمقعد العضوية فوق السن، وحصل على 343 صوتًا، بينما حصل منافسه الدكتور ثروت محمد أحمد المصري، على 231 صوتًا.

كما فاز الدكتور عمرو مندي إسماعيل إبراهيم قنديل، بمقعد العضوية تحت السن، وحصل على 317 صوتًا، بينما حصل منافسه الدكتور كريم يوسف محمد رفعت قنديل، على 257 صوتًا.

وعلى مقعد العضوية لوسط الدلتا فاز به في انتخابات نقابة أطباء الأسنان في كفر الشيخ الدكتور أحمد يوسف مصباح، وحصل على 255 صوتًا.

وفي مقاعد العضوية الستة للنقابة العامة لأطباء الأسنان 3 مقاعد فوق السن فاز بهم في انتخابات كفر الشيخ كل من صلاح عبدالفتاح محمد حجازي، وحصل على 343 صوتًا، وفاطمة حامد حافظ غيث، وحصلت على 300 صوتًا، وصلاح عبدالحي جاد محمد، وحصل على 236 صوتًا.

ومقاعد العضوية تحت السن الثلاثة للنقابة العامة فاز بها كل من محمد عبدالمجيد عبدالمجيد محمد صالح، وحصل على 453 صوتًا، وشيماء يسري رمضان رمضان سليمان، وحصل على 244 صوتًا، ومحمد علاء الدين محمد السيد علي، وحصل على 213 صوتًا.

وأكد رئيس اللجنة القضائية في بيانه حول إعلان النتيجة أنه وفقًا لما جرى فرزه فقد حضر في تلك الانتخابات 573 ناخبًا، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين من يحق لهم التصويت 2413 ناخبًا.