روسيا: لن نصوّت على مساعدة أوكرانيا في مجلس الأمن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 12:04 صباحًا

أعلن مندوب روسيا في الأمم المتحدة أن بلاده لن تطرح للتصويت الجمعة مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوصول المساعدات وحماية المدنيين بأوكرانيا.

وقال فاسيلي نيبينزي أمام مجلس الأمن المكون من 15 عضوا: “قررنا في هذه المرحلة ألا نطلب التصويت على مشروع القرار لكننا لن نسحبه”، متهما الدول الغربية بممارسة “ضغوط لم يسبق لها مثيل” على أعضاء المجلس الآخرين لعدم تأييد المشروع.

وكانت كل من بريطانيا والولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا والنروج وإيرلندا، قد طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسيين تأكيدهم أن أعضاء الدول الغربية في مجلس الأمن طالبوا بعقد الاجتماع الطارئ اليوم الخميس.

من جهة مقابلة، اشار دبلوماسيون الى انه من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الجمعة للتصويت على مشروع قرار قدمته روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

ويتضمن مشروع القرار المقدم من موسكو، من بين أمور أخرى، مطالبة مجلس الأمن بإدانة الهجمات على المدنيين والدعوة إلى “وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض”.

وكان من المقرر عقد الاجتماع في البداية اليوم الخميس. وقال مصدر في مجلس الأمن أيضا إن موسكو قد تؤجل التصويت أكثر.

والأربعاء، حذرت روسيا من أن لديها أدلة تشير إلى أن أوكرانيا تستعد لاستخدام مواد كيماوية ضد المدنيين بدعم من الغرب، واتهام روسيا به.

بدورها، طالبت بولندا تشكيل “بعثة سلام” أطلسية تحظى بـ”حماية قوات مسلّحة” لمساعدة أوكرانيا، بحسب نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي