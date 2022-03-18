روسيا توافق على فتح 9 ممرات إنسانية إضافية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 11:20 مساءً

في إطار المفاوضات القائمة لإنهاء الحرب على أوكرانيا، وافقت موسكو على 9 ممرات إنسانية إضافية اقترحتها كييف، بحسب ما أكد مسؤول عسكري روسي.

وقال: “الممرات التي اقترحتها كييف ووافقت عليها روسيا ستكون في زابوريجيا وجيتومير وخاركيف”، بحسب وكالة “إنترفاكس” الروسية.

في موازاة ذلك، قالت السلطات الأوكرانية إنها أجلت نحو 3800 شخص يوم الخميس.

إجلاء 30 الف شخص من مريوبول

في سياق متصل، أعلنت سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية إجلاء 30 ألف شخص في غضون أسبوع، مضيفة أنها لا تزال تجهل حصيلة قصف مسرح كان مدنيون يحتمون فيه الأربعاء.

وأفادت بلدية المدينة في رسالة عبر “تلغرام” أن الوضع “حرج” مع قصف روسي “متواصل” ودمار “هائل”. وأضافت “تفيد التقديرات الأولية أن 80 % من مساكن المدينة دمرت”.

ولا يزال 350 ألف شخص محاصرين في المدينة و”يواصلون الاختباء في ملاجئ أو طوابق سفلية” بحسب البلدية.

9 ممرات إنسانية

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك قالت في وقت سابق الخميس، إن أوكرانيا تأمل في إجلاء المدنيين عبر تسعة “ممرات إنسانية” من مدن منها مدينة ماريوبول.