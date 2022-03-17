شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قرار لتعليق العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قرر مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الخميس، تمرير مشروع قرار يعلق فيه العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا.

في سياق متصل، صوت مجلس النواب الأمريكي على إزالة الوضع التجاري “الأكثر تفضيلا” لروسيا وبيلاروسيا.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، قد صرح في وقت سابق، أن سلوفاكيا هي الدولة الوحيدة التي تمتلك منظومة صواريخ أس-300.

وأضاف المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن تبحث مع الجانب السلوفاكي نشر المنظومة الدفاعية فى أوكرانيا، وفقا لشبكة “سكاي نيوز عربية”.