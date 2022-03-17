شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «أربيل» قصف صاروخي جديد في العراق.. ماذا يحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بعد أيام من القصف الصاروخي الذي استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل، أعلن الجيش العراقي، مساء الخميس، سقوط 4 صواريخ في محيط قاعدة “بلد” الجوية، التي تقع في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، أكد آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن ضياء محسن سعد، عدم حصول أي أضرار جراء القصف الصاروخي.

وأوضح سعد أن الصواريخ وقعت في أماكن مفتوحة، مؤكداً عدم حصول أي أضرار.

وفي السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أنه تم تحديد مكان انطلاق الصواريخ التي استهدفت محيط قاعدة بلد.

وأضافت الخلية أنه تم إطلاق الصواريخ من جهة قضاء الخالص وسقطت في أماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية التي تضم طائرات عراقية تقاتل الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب ولها دور كبير في حسم العديد من العمليات العسكرية.

وأكدت أن الصواريخ لم تخلف أي أضرار مادية أو بشرية، منوهة أن الأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل الإرهابي الجبان. بحسب تعبيرها.