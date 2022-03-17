شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي يحسم الجدل: لن نقاتل في أوكرانيا لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حسم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجدل حول تدخل بلاده عسكريًا للحرب في أوكرانيا ضد روسيا.

وقال “أوستن” خلال مؤتمر صحفي عقده في سلوفاكيا اليوم الخميس، بأن بلاده لا تعتزم إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن ذلك سيؤدي إلى صراع مع روسيا، وهو ما لا تريده واشنطن.

وشدد على أن “الرئيس بايدن أوضح أن قواتنا لن تقاتل في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، سنبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا وجهودها لحماية أراضيها.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن “إنشاء منطقة حظر طيران يعني، في الواقع، أنك تشارك في الأعمال العدائية مع روسيا”، منوها : “لقد قال رئيسنا إننا لن نخوض حربا مع روسيا”.