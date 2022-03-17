شكرا لقرائتكم خبر عن جثة أوكرانية داخل «كيس موتى» تأتي بفعل صادم يثير ضجة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام الروسية، قيل إنه لجثت مدنيين قتلوا في أوكرانيا.

وبينما يظهر عدد من الجثث داخل أكياس موتى سوداء، لوحظ رجل يخرج رأسه من الكيس ويقوم بالتدخين، ما تسبب في حالة صدمة وجدل كبير.

وتقول تدوينة تعليقا على المقطع “المعجزات لا تتوقف في أوكرانيا، كومة مفترضة من جثث المدنيين بعد هجوم روسي مزعوم، وبينها “أحد الموتى” لا يزال يدخن سيجارته”.

وفي المقطع الذي تبلغ مدته 12 ثانية، يرقد رجل داخل كيس أسود وذراعه في الخارج ممسكة بسيجارة مشتعلة يتصاعد منها الدخان.

ويبدو أن شخصين آخرين يرتبان أكياس الجثث في الجزء الخلفي من شاحنة برتقالية خارج مبنى أبيض.

من جانبها كشفت وكالة رويترز حقيقة الفيديو، مؤكدة أنه لا يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت إن المقطع تم نشره على موقع “تيك توك”، في 28 مارس 2021.