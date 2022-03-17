شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان 70 مهاجراً في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فقدان ما لا يقل عن 70 مهاجراً في البحر الأبيض المتوسط خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي اليوم، أن التقارير أفادت بغرق قارب كان يحمل 25 مهاجراً بالقرب من ساحل طبرق الليبي، في 12 مارس، وتمكنت السلطات من إنقاذ ستة مهاجرين، وانتشال سبع جثث، في حين لا يزال 12 شخصاً في عداد المفقودين.

وأشارت إلى أنه بهذا الحادث الأخير يرتفع العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم الإبلاغ عن موتهم أو فقد أثرهم في وسط البحر الأبيض المتوسط إلى 215 هذا العام، وفقاً لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من الخسائر في الأرواح في طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من خلال البحث والإنقاذ المكرَّس والاستباقي، وآلية إنزال آمنة وفقاً للقانون الدولي.