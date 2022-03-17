شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابة بمتحور «بي إيه2.» في ألمانيا إلى 62% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات مساء اليوم الخميس أن متحور أوميكرون الفرعي "بي ايه2." لايزال سببا في ظهور عدد كبير من حالات الإصابة الجديدة بكورونا في ألمانيا.

وأوضح المعهد في تقريره الأسبوعي مساء اليوم الخميس أن نسبة المتحور الفرعي في العينات العشوائية ارتفعت إلى 62% بحلول نهاية الأسبوع الأول من آذار/مارس الجاري، مقابل نحو 50% في الأسبوع السابق له.

وكتب المعهد أن عوامل مثل الانتشار الأسهل للمتحور "بي ايه2." وسحب تدابير تقليل الاختلاط وتغير سلوك السكان، هي السبب المحتمل في الارتفاع الجديد الملحوظ لأعداد الإصابات في الأسبوع الأخير.

وتابع المعهد بالقول إن معدل الإصابة الأسبوعي ارتفع في الأسبوع حتى 13 آذار/مارس بنسبة 22% مقارنة بالأسبوع السابق عليه، وقال إن كل الولايات سجلت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات باستثناء ولاية برلين.

وكتب المعهد أنه " لا يزال هناك ضغط عدوى مرتفع للغاية بين السكان"، وقال إن " المسار اللاحق للجائحة سيعتمد بشكل كبير على مدى تغير سلوك السكان وعلى مقدار زيادة المخالطات المحتملة ذات الصلة بالعدوى".

وسجل انتشار فيروس كورونا في ألمانيا اليوم مستوى قياسيا جديدا بـ294 ألف و931 حالة إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، كما وصل معدل الإصابة الأسبوعي إلى رقمي قياسي بـ4ر1651 لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، فيما وصل عدد وفيات كورونا إلى 278 حالة في يوم واحد.