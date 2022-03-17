أردوغان يعرض في اتصال هاتفي مع بوتين استضافته وزيلينسكي لإجراء محادثات

17 مارس , 2022 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب) ذكر مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس عرض في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس استضافته هو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات. وقال البيان إن أردوغان أبلغ بوتين بأن الاتفاق بشأن قضايا معينة قد يتطلب لقاء بين الزعيمين. وقال أردوغان أيضاً إن وقف إطلاق النار الدائم قد يفضي إلى حل طويل الأمد.

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