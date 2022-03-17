ماكرون: حرب أوكرانيا ستؤدي إلى أزمة غذاء خطيرة في الأشهر 12-18 القادمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وهما من أكبر منتجي المحاصيل الزراعية عالمياً، سيؤدي على الأرجح لأزمة غذاء في أفريقيا والشرق الأوسط خلال الأشهر الإثني عشر إلى الثمانية عشر القادمة.

وكان ماكرون الذي يسعى للفوز بولاية ثانية يتحدث للصحفيين في باريس في إطار كشفه عن برنامجه السياسي.