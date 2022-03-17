قائد عمليات كربلاء يتحدث عن خطة زيارة النصف من شعبان

بغداد - ياسين صفوان - أكد قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي، الجمعة، أن خطة زيارة النصف من شعبان مميزة عن باقي الخطط، مشيرة الى أنها لا تتضمن أي قطع.

وقال الهاشمي في حديث لـ الخليج 365، إن "هذه الخطة مميزة عن باقي الخطط ولا يوجد قطع والعجلات تبعد عن مرقد الاماميين عليهما السلام 400 متر".

وأضاف أن "جميع الطرق مفتوحة وتوافد الزائرين مستمر من جميع المحافظات العراقية وكذالك زوار عرب واجانب"، مشيراً الى أن "قطعاتنا منتشره في محيط كربلاء والتنسيق عال بين جميع القوات الامنية".

وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق الى مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء لتقديم التهاني بذكرى ولادة الامام المهدي (المنتظر) (ع).