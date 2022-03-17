تعليمات جديدة بشأن الدخول والمغادرة في دولة مجاورة للعراق

ويقضي التعميم رقم 324 بإعادة العمل بالضوابط المتعلقة بحركة القدوم والمغادرة عبر معابر الهجرة والجوازات الحدودية وفق ما كان معمولا به سابقا وقبل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا

كما طلب تعميم الوزارة من قادة الوحدات الشرطية، التقيد التام بالشروط الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة، وإبراز تحليل PCR لم يمض عليه 96 ساعة أو شهادة لقاح معتمدة.