حرب أوكرانيا.. وزير الدفاع الأمريكي يحذر: لا يوجد شيء اسمه منطقة حظر طيران جزئي

الشارقة - اميمة ياسر - حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، من أنه لا يوجد شيء اسمه منطقة حظر طيران جزئي، بالنظر إلى الدعوات بفرض قيود على الطيران في أجواء أوكرانيا، حيث إن ذلك "يعني بالفعل أنهم في حرب، إنك في حرب مع روسيا".

وقال أوستن برفقة نظيره السلوفاكي ياروسلاف ناد في براتيسلافا: "ليست هناك طريقة سهلة أو بسيطة لتنفيذ ذلك، لا يوجد شيء اسمه منطقة حظر طيران خفيف، تعني منطقة حظر الطيران أنك في صراع مع روسيا".

وأوضح الوزير الأمريكي أن بلاده: "أصيبت بصدمة من جراء الوحشية" التي رأتها في الهجمات الروسية على أوكرانيا، وأوضح أن الخارجية الأمريكية تجري مراجعة بشأن هل تم ارتكاب جرائم، مضيفا "هؤلاء مدنيون ولا يتعين استهدافهم".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع السلوفاكي إن بلاده تعتزم إرسال أسلحة تشمل منظومة إس-300 الصاروخية، سطح- جو، إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للحرب الروسية، ولكنه أضاف أن البلاد بحاجة إلى أنظمة جديدة قبل الاستغناء عن الأنظمة التي لديها.