شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: جهود كبيرة لحل تداعيات أزمة الممولين بالميكنة وعدم تدخل العنصر البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك جهودا كبيرة مبذولة من الحكومة لحل تداعيات أزمات الممولين من خلال الميكنة مع إرادة حقيقة للتغلب على الإشكاليات الضريبية دون أى تدخل من العنصر البشرى.

جاء ذلك فى الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، بحضور السيد القصير وزير الزراعة وعدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وعلق كوجك ردا على تساؤل النائب هشام حسين، حول ضرورة أن تكون هناك حوافز مختلفة لقطاع الصناعة وتنمية حقيقة خاصة أن الصناعة لم تعد رفاهية لأى دولة من دول العالم ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتى والتنمية الحقيقة، مؤكدا على أن هذه المشاكل من الماضى ولابد من مواجهتها حتى نكون أمام مستقبل أفضل للمستثمرين وثقة مختلفة وخاصة على مستوى أرقامه الضريبية، قائلا:" حان الوقت للاستثمار والاستفادة من نتائج هذه الجهود على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، مع وجود رؤية متكاملة أيضا للتنمية الصناعية بما يصب فى صالح الوطن والمواطن.

ولفت النائب هشام حسين، إلى أن أزمات الممولين بمصلحة الضرائب التى لم تنتهى حتى الآن رغم الجهود المبذولة من أجل حسم هذه الإشكالية، مشيرا إلى ان هذا الملف يحتاج لصفحة جديدة مثل ما تم مع ملف التصالح بمخالفات البناء.