شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: هناك تناغم بين البرلمان والحكومة لصالح الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن هناك حالة من الالتزام من قبل النواب جميعهم، النواب والشيوخ فى إطار بناء الجمهورية الجديدة، والجميع يتفق على حب مصر، وهذه هى الصورة داخل الأحزاب السياسية، كما أن هناك تناغم بين البرلمان والحكومة لصالح الوطن والمواطن فى ظل الظروف الخاصة بجائحة كورونا التى تمر بها البلاد.

وتابع: "ربنا أكرمنا بقائد عظيم وحكومة تقوم بدورها، حتى النواب المعارضين يقترحون الحلول قبل عرض وجهات نظرهم والجميع حريص على حب الوطن".

جاء ذلك فى الجلسة الثانية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، بحضور السيد القصير وزير الزراعة وعدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ومن جانبه، قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، إن المنتدى يساهم فى الوصول لنتائج ترضى جميع الأطراف السياسية، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن مصر تحت القيادة الوطنية الحكيمة المخلصة تخطو نحو الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال عدد من المبادرات فى مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" والمشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها على الأرض، والتى تساهم فى تحسين مستوى الخدمة.

وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن هذا المنتدى يهدف لتوحيد الرؤى فى قضايا الوطن لخدمة المواطن واختيار الموضوعات يعكس هذه الرؤية الواضحة واهتمام الجميع بمصلحة الوطن والمواطن.