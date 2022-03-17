شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب": هناك تنسيق كامل بين اللجنة والقيادات التنفيذية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تجوب المحافظات ومؤخرا توجهنا لزيارة عدد كبير من المحافظات كان آخرها محافظة الدقهلية، وتم زيارة أغلب مراكز المحافظة برفقة المحافظ وقيادات المحافظة مع النواب.

وأضاف السجينى، فى كلمة له بالمؤتمر البرلمانى الثانى للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن كل نقد تقدمه القوى السياسية أو تنسيقية شباب الأحزاب هو نقد موضوعى بدون معارضة حنجورية والهدف هو مصلحة الوطن، لافتا إلى أن الحكومة تتعاون مع البرلمان ونوابه فيما يتعلق بالأمور المالية وإنفاقها داخل المحافظات.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أوجد هذه الحالة من التنمية والألفة بين جميع النواب والقيادات التنفيذية فى الدولة، موضحا أن هناك تعاون بين القيادات التنفيذية بالمحافظات ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من أجل الصالح العام.