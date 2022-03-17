لمدة 3 أشهر.. خريطة التحويلات المرورية لإنشاء مترو المتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد لبنه عن إجراء تحويلات مرورية؛ لإنشاء محطة مترو أنفاق المتحف الكبير.

إدارة المرور أجرت تحويلات مرورية جاءت كالتالي:

أولا: حركة المركبات القادمة من طريق مصر إسكندرية الصحراوى من مناطق ( الواحة – نيو جيزة) وترغب بالسير اتجاه (ميدان الرماية – طريق الفيوم – شارع الأهرام – شارع الملك فيصل) تقوم بالصعود أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه المؤدى إلى أعلى منطقة المنصورية ثم النزول من منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق المنصورية واستكمال السير حتى منطقة كفرة نصار والسير فى الاتجاهات الآتية:

1- المركبات التى ترغب فى الذهاب اتجاه شارع الملك فيصل تصعد أعلى كوبرى كفرة نصار المستحدث واستكمال السير حتى أسفل كوبرى مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة بإتجاه شارع الملك فيصل.

2- حركة المركبات التى ترغب فى الذهاب اتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم تسير بمسطح كوبرى كفرة نصار المستحدث والسير يمينا من أسفل الكوبرى اتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الهرم.

ثانيا: حركة المركبات القادمة من أعلى الطريق الدائرى عن طريق المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية وترغب بالسير إتجاه طريق الفيوم وشارع الأهرام تتبع المسار التالى:

1- السير لمسافة 150 مترا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى ثم الدوران والعودة عن طريق فتحة دوران تم استحداثها قبل موقع الغلق تحديدا بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير ثم الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوى مرة أخرى ثم السير يمينا اتجاه أسفل الطريق الدائرى (منطقة غطاطى) واستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يمينا إجبارى بطريق المنصورية المستحدث وصولاً حتى منطقة كفرة نصار والدخول يميناً اتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.

الهيئة القومية للأنفاق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع طلبت استلام المرحلة الثانية بموقع أعمال محطة المتحف الكبير بطريق إسكندرية الصحراوى بطول 380 مترًا وعرض 18 مترًا.

الأمر يستلزم تنفيذ غلق كلى لطريق الإسكندرية الصحراوى فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى اتجاه ميدان الرماية، ابتداء من المنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبي بعد منزل الطريق الدائرى المؤدى لميدان الرماية بمسافة 150 مترا حتى المنطقة المواجهة لفندق شتايجن برجر ابتداء من الساعة 6 صباح غدِ الجمعة حتى صباح يوم السبت الموافق 30/7/2022.

الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المروية، ونشرت اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية بمحيط الأعمال ومناطق التحويلات.