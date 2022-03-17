مصر تعرب عن تقديرها لقطر لعرضها استضافة مؤتمر أممي لأقل البلدان نموا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعرب مندوب مصر الدائم إلى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، عن تقدير مصر لقطر على عرضها القيم لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا.

وقال حساب السفير المصري الرسمي على تويتر "نشكر بنجلاديش وكندا على دورهما كميسرين لتلك العملية، ومالاوي على دورها المُقدر كرئيس لمجموعة الدول الأقل نمواً".

وأوضح أنه "في الجزء الأول من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نمواً، هنأت مصر الدول الأعضاء على اعتماد برنامج عمل الدوحة للفترة 2022-2031 وأكدت على أهمية تنفيذها لمساندة الدول الأقل نمواً على العودة للمسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء المرونة ضد الصدمات المستقبلية".

وترأس وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الجلسة الافتتاحية للجزء الأول لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والتي عقدت اليوم في نيويورك.

وأعرب في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، عن امتنانه لانتخاب دولة قطر رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، مشيراً إلى أن دولة قطر تتطلع لاستضافة الجزء الثاني من المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 5 ــ 9 مارس 2023.

ونقل تحيات تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، للمشاركين في المؤتمر، مقرونةً بأطيب التمنيات بأن تتكلَّل أعماله بالنجاح والتوفيق.