مرور الجيزة: غلق كلي لطريق إسكندرية الصحراوى لإنشاء محطة المتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مساء الخميس، عن غلق كلى لطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى إلى ميدان الرماية اعتبار من غدِ الجمعة وحتى 30/7/2022 لتنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق "المتحف الكبير"، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

الهيئة القومية للأنفاق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع طلبت استلام المرحلة الثانية بموقع أعمال محطة المتحف الكبير بطريق إسكندرية الصحراوى بطول 380 مترًا وعرض 18 مترًا.

الأمر يستلزم تنفيذ غلق كلى لطريق الإسكندرية الصحراوى فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى اتجاه ميدان الرماية، ابتداء من المنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبي بعد منزل الطريق الدائرى المؤدى لميدان الرماية بمسافة 150 مترا حتى المنطقة المواجهة لفندق شتايجن برجر ابتداء من الساعة 6 صباح غدِ الجمعة حتى صباح يوم السبت الموافق 30/7/2022.

الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المروية، ونشرت اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية بمحيط الأعمال ومناطق التحويلات.