إجلاء 30 ألف شخص من مدينة ماريوبول الأوكرانية

أعلنت سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية، اليوم، إجلاء 30 ألف شخص في غضون أسبوع، مضيفة أنها لا تزال تجهل حصيلة قصف مسرح كان مدنيون يحتمون فيه الأربعاء. وأفادت بلدية المدينة في رسالة عبر «تلغرام» أن الوضع «حرج» مع قصف روسي «متواصل» ودمار «هائل». وأضافت «تفيد التقديرات الأولية أن 80% من مساكن المدينة دمرت».

وإن كان تم إجلاء 30 ألف شخص باتجاه زابوريجيا أو بيرديانسك من خلال ممرات إنسانية، فإن 350 ألفا ما زالوا في المدينة و«يواصلون الاختباء في ملاجئ أو طوابق سفلية» بحسب البلدية.

وذكرت البلدية أن الطائرات الروسية ألقت معدل «خمسين إلى مئة قنبلة» يوميا، فيما تجري معارك في محيط المدينة.

وقالت السلطات إنها لا تعرف بعد حصيلة القصف الذي استهدف الأربعاء مسرح ماريوبول، حيث كان يحتمي «مئات الأشخاص معظمهم نساء وأطفال ومسنون».

وتابعت «تتواصل إزالة الأنقاض وعمليات الإنقاذ قدر الإمكان بالأمس واليوم رغم إطلاق النار المتواصل». ونفت وزارة الدفاع الروسية أن تكون قواتها قصفت المسرح ملقية المسؤولية على كتيبة آزوف القومية الأوكرانية التي سبق أن اتهمتها بالوقوف خلف قصف مستشفى للتوليد الأسبوع الماضي في ماريوبول.