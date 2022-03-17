البنتاغون: روسيا توجّه مدفعيتها نحو كييف استعدادا لقصفها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 9:54 مساءً

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تحرّك مدفعيتها باتجاه العاصمة كييف استعداداً لقصفها.

كما قال إن هناك سفنا حربية في البحر الأسود تستعد لهجوم في محيط مدينة أوديسا شرق أوكرانيا، بحسب التقديرات الاستخبارية.

كذلك، أوضح المسؤول الأميركي، أن القوافل العسكرية الروسية ما زالت عالقة بدون تحرّك ملموس وهم على مسافة 15 إلى 25 كلم من العاصمة كييف.

وأكد أن العتاد الجديد الذي تتلقاه أوكرانيا سيسمح لها بمواجهة القوات الروسية على مسافات بعيدة وليس فقط من مسافات قريبة كما حدث في محيط خاركيف وكييف وتشيرنيف.

ألف صاروخ روسي

وفي السياق، أكد مسؤول أميركي رفيع، أن روسيا أطلقت أكثر من ألف صاروخ على أهداف أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية التي دخلت الآن أسبوعها الرابع، بحسب “رويترز”.