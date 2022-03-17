“خلال أيام”.. واشنطن تتوقع العودة للإتفاق النووي مع إيران قريباً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 23 دقيقة

رغم المطالب الجديدة التي فرضتها روسيا على طاولة المفاوضات في فيينا منذ أيام قليلة، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقترب من العودة لاتفاق 2015 النووي مع إيران وقوى كبرى أخرى. وذلك في أحدث مؤشر على تحقيق تقدّم في الملف.

وفي التفاصيل، كشف أن ذلك قد يحدث خلال أيام رغم ما وصفها بالعقبات، بحسب ما نقلت مجلة “نيوزويك” الأميركية.

وأوضح أن “هناك تقدما لا بأس به ونحن قريبون من اتفاق محتمل”، ووصف المتحدث المفاوضات بأنها “معقدة”.

وقال “لا نزال نعمل لحل عدد من القضايا الصعبة”، مضيفا: “نستطيع وعلينا الوصول لتفاهم حول عودة مشتركة لتطبيق كامل للاتفاق في الأيام المقبلة، لكن الوقت المتبقي للوصول إلى اتفاق ضيق جدا بالنظر لسرعة وتيرة التقدم النووي الذي تحرزه إيران”.

وأشارت الولايات المتحدة إلى “قرب” التوصل إلى تفاهم مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يحد من برنامج طهران للأسلحة النووية، في أحدث مؤشر على تحقيق تقدّم في الملف.

المطالب الروسية

فبعد مرور أيام قليلة على ورود مطالب روسية بدت وكأنها قد تضع محادثات فيينا لإحياء الاتفاق في مهب الريح، شهد الأسبوع الحالي بروز مؤشرات تدل على أن تسوية قد تكون في المتناول.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد، الثلاثاء، أن روسيا تلقت “الضمانات المطلوبة خطيًا”.

كذلك، أوضح أن “هناك تقدما لا بأس به ونحن قريبون من اتفاق محتمل”، ووصف المتحدث المفاوضات بأنها “معقدة”.

وقال: “لا نزال نعمل لحل عدد من القضايا الصعبة”. وأضاف “نستطيع وعلينا الوصول لتفاهم حول عودة مشتركة لتطبيق كامل للاتفاق في الأيام المقبلة، لكن الوقت المتبقي للوصول إلى اتفاق ضيق جدا بالنظر لسرعة وتيرة التقدم النووي الذي تحرزه إيران”.

وأشارت الولايات المتحدة إلى “قرب” التوصل إلى تفاهم مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يحد من برنامج طهران للأسلحة النووية، في أحدث مؤشر على تحقيق تقدّم في الملف.